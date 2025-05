Terremoto, scossa fortissima nella notte: la zona colpita

Tremenda scossa di terremoto nella notte di ieri, domenica 11 maggio 2025. Erano le 13:22 ora italiana, un momento in cui la vita quotidiana è stata scossa da un forte boato che ha fatto tremare il cielo e la terra, lasciando un silenzio spettrale alle sue spalle.

Le persone, colte di sorpresa, hanno reagito d’istinto. Le madri hanno afferrato i bambini, mentre gli uomini si sono precipitati a prendere le radio per ottenere notizie. In un batter d’occhio, le strade si sono riempite di persone in fuga, alcune scalze, altre con coperte strappate dal letto. Non era la prima volta che affrontavano tale situazione, ma la paura si rinnovava, intensa e palpabile.

