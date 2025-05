Terremoto, fortissima scossa di magnitudo 6.1

La notte stava per concludersi in una calma apparente. Le ombre dell’aurora si allungavano sul mare, che giaceva immobile come un antico specchio, riflettendo un cielo ancora silenzioso. L’aria era ferma, come se non volesse disturbare quel momento di quiete ancestrale. Nessuna nave solcava l’orizzonte, nessuna voce rompeva il silenzio nei villaggi; solo il dolce respiro del mattino che avanzava.

All’improvviso, un fremito sottile, quasi impercettibile, ha attraversato la superficie marina. Era una vibrazione profonda, come un sussurro del cuore della Terra. Nonostante fosse impercettibile ai sensi, l’istinto ha subito captato l’anomalia, un avviso che qualcosa stava per spezzare quella calma eterea, nascosto sotto il vasto blu. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)