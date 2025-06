Enorme frana in Italia, crolla la montagna: cos’è successo (VIDEO)

Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 giugno 2025, si è verificata una potente frana in una nota area montuosa italiana, provocando forti preoccupazioni tra la popolazione e per la viabilità. L’evento, immortalato da numerosi testimoni, ha messo in evidenza la straordinaria forza della natura, capace di trasformare il paesaggio in pochi attimi.

Frana devastante in Italia, l’analisi degli esperti

Alcune riprese circolate dopo il fatto hanno immortalato l’impressionante episodio della frana accaduta ieri pomeriggio sulle nostre vette. Gli esperti avvertono che simili fenomeni possono essere causati da condizioni meteorologiche estreme, come violenti temporali, o da fattori geologici. Oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica, le frane possono compromettere infrastrutture vitali, creando notevoli disagi.

Risposta rapida dei soccorritori

La massiccia frana ha colpito la Croda Marcora, nel gruppo del Sorapiss, nelle Dolomiti ampezzane. L’evento, avvenuto oggi pomeriggio, sabato 14 giugno, è stato visibile dalla Statale 51, una via cruciale tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo. Testimoni oculari, tra cui molti automobilisti, hanno documentato la scena con video e foto.

Il Soccorso Alpino è intervenuto prontamente per valutare l’entità del crollo e verificare eventuali danni o coinvolgimenti di persone. Attualmente non si registrano feriti o dispersi, ma la situazione resta sotto controllo. Si ipotizza che il temporale pomeridiano abbia contribuito al cedimento.

