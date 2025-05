Terribile incidente, tir si ribalta sulla careggiata: traffico in tilt – Un boato nel silenzio dell’alba. Le prime luci del giorno stavano ancora timidamente illuminando il cielo, quando un rombo inatteso ha interrotto la routine di chi, già alle cinque e mezza del mattino, era in viaggio verso il proprio turno in ospedale, verso una cattedra scolastica o un banco d’ufficio. Poi, il silenzio è stato sostituito da sirene, lampeggianti e chilometri di clacson. Un mezzo pesante si è ribaltato completamente occupando l’intera carreggiata interna di uno dei tratti più trafficati della Capitale. Il suo carico (bottiglie d’acqua in plastica) è finito sparso ovunque: sull’asfalto, sulle corsie di emergenza, sotto le ruote dei primi veicoli che non hanno fatto in tempo a fermarsi. (continua a leggere dopo le foto)

Traffico in tilt: migliaia di automobilisti bloccati

Non si è trattato di un semplice incidente: il blocco totale della viabilità ha avuto conseguenze drammatiche sull'intera mobilità della zona nord-est di Roma. L'autoarticolato si è rovesciato poco prima delle 5:30 e da quel momento la circolazione del Grande Raccordo Anulare è andata in sofferenza. Uscita obbligatoria al chilometro 19,000, deviazioni improvvisate, navigatori impazziti e migliaia di automobilisti disperati, costretti a cercare una via alternativa.

Terribile incidente, tir si ribalta sulla careggiata: traffico in tilt

Molti hanno parcheggiato di lato, altri hanno tentato percorsi secondari imboccando vie interne già sature. Le ripercussioni si sono fatte sentire immediatamente anche sulle arterie adiacenti, soprattutto sulla via Nomentana, sulla Bufalotta e lungo i collegamenti per Porta di Roma. Scene da film apocalittico, con pendolari che si sono visti costretti a comunicare l’ennesimo ritardo al lavoro, quando non a rinunciare del tutto alla giornata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il personale Anas e le forze dell’ordine, seguiti poi dagli operatori del 118. Il conducente del tir, fortunatamente, ha riportato solo ferite superficiali, ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. Si sospetta che all’origine del sinistro ci sia stato un colpo di sonno o un malore, ma la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori.

