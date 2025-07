Terribile schianto tra camion e cinque mezzi, bilancio pesantissimo

Un tratto rettilineo, sei veicoli coinvolti e una dinamica ancora tutta da chiarire. È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 30 giugno 2025. Un impatto violentissimo che ha reso necessario l’intervento di numerose squadre di soccorso e la chiusura totale del traffico in entrambe le direzioni.

Schianto in piena mattina: sbandata fatale del camion

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:00 del mattino all’altezza del chilometro 16 della Statale 309 Romea nel tratto compreso tra Casalborsetti e Ponte Bellocchio, nel Ravennate. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante avrebbe sbandato improvvisamente, invadendo la corsia opposta. La manovra ha provocato un impatto frontale devastante con un’automobile che viaggiava nel senso opposto.

La carambola successiva ha coinvolto altri quattro veicoli: tre automobili e un furgone. La dinamica resta complessa, ma a riportare le conseguenze più gravi sono stati un uomo e una donna a bordo dell’auto colpita per prima, deceduti sul colpo. Le loro identità non sono ancora state rese note.

I soccorsi: scena drammatica e traffico paralizzato

Alla chiamata d’emergenza hanno risposto prontamente i vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118, un’automedica e l’elisoccorso. Quando le squadre di soccorso sono arrivate sul posto, si sono trovate davanti a una scena devastante, con lamiere contorte e corpi incastrati tra i rottami.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Le altre quattro persone ferite, che viaggiavano sugli altri mezzi coinvolti, sono state stabilizzate e trasportate negli ospedali di Ravenna e Cesena. Uno di loro, il conducente del furgone, è stato trasferito al Bufalini di Cesena in condizioni più serie, ma nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

