Tragedia sull’A1, è morta l’ultima sopravvissuta. La decisione sulla piccola stringe il cuore

Il destino della famiglia Visconti è stato segnato da una serie di eventi drammatici che si sono conclusi nel peggiore dei modi. Oggi è morta anche l’ultima superstite del gravissimo incidente che ha avuto luogo nell’autostrada A1, nel tratto di Barberino di Mugello. La famiglia ha preso un’importante decisione dopo la morte della piccola Summer, avvenuta due giorni fa: un gesto che ha commosso tutti.

Tragedia in autostrada A1: morta anche la madre, unica superstite

Nella mattina di venerdì 18 luglio, Silvana Visconti, 37 anni, è deceduta dopo quattro giorni di ricovero in condizioni critiche presso il Policlinico Careggi di Firenze. Era l’unica sopravvissuta al grave incidente stradale avvenuto il 15 luglio lungo l’autostrada A1, nel tratto di Barberino di Mugello. Le speranze di salvezza si sono affievolite progressivamente fino al tragico epilogo, lasciando una comunità sconvolta da una perdita irreparabile.

Ricostruzione dell’incidente sull’autostrada A1

La mattina dell’incidente, la Fiat Panda guidata da Silvana Visconti si è arrestata improvvisamente all’interno di una galleria, sulla corsia di marcia, a causa di un’avaria. La conducente ha immediatamente azionato le quattro frecce per segnalare l’emergenza. Alcuni automobilisti sono riusciti ad evitare il veicolo fermo, ma circa venti secondi dopo un tir sopraggiunto non è riuscito a fermarsi in tempo, provocando un impatto violentissimo che ha distrutto la vettura e quasi tutti i suoi occupanti. Chi sono le vittime di questo drammatico incidente?

