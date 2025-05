Tragedia ferroviaria in Italia, elisoccorso e polizia sul posto: circolazione sospesa per ore

Nella mattinata del 29 aprile si è verificato un drammatico incidente ferroviario che ha lasciato la comunità in stato di shock. Un uomo, nel tentativo di raggiungere un treno regionale in arrivo, è stato travolto mentre attraversava i binari. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica, ma le prime ricostruzioni indicano che l’uomo era pericolosamente vicino ai binari al momento dell’impatto. (Continua…)

Uomo travolto dal treno, immediati i soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorsi sono stati allertati e si è attivata una complessa operazione di emergenza. I vigili del fuoco volontari hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’evento per fornire i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area. Inoltre, un’ambulanza del 118 e un elicottero di emergenza sono stati mobilitati per garantire un’assistenza rapida e adeguata. Le condizioni della vittima sono apparse subito critiche. “L’intervento è stato rapido e coordinato. Abbiamo trovato la persona in stato gravissimo, subito è stata allertata l’eliambulanza“, ha dichiarato uno dei soccorritori.

La situazione ha provocato un forte shock tra i presenti che hanno assistito alla scena. Molti viaggiatori che aspettavano sulla banchina sono stati colti da panico e disorientamento, rendendo necessario un ulteriore intervento per calmare gli animi e fornire supporto psicologico. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)