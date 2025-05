Tragico incidente in autostrada: una vittima e chilometri di coda

Una serie di incidenti stradali ha recentemente colpito le autostrade italiane, con conseguenze gravi e diffuse. Nell’ultimo weekend, un tamponamento a catena sulla A14 verso sud ha ferito sei persone, inclusi due bambini, causando un blocco totale del traffico e la necessità dell’elisoccorso. Pochi giorni prima, sulla A1 vicino Modena, un tir è uscito di strada incendiandosi, senza coinvolgere altri veicoli ma provocando notevoli disagi e danni alla carreggiata. A queste vicende si aggiunge un altro evento tragico avvenuto oggi pomeriggio. Un violento scontro frontale tra un’auto e un furgone ha distrutto completamente i mezzi, lasciando i soccorritori impegnati per ore a estrarre i feriti dalle lamiere. Le indagini sulle dinamiche dell’incidente sono in corso, ma l’impatto è stato così violento da rendere la tragedia inevitabile.

Chiusura totale dell’A11 dopo l’incidente

L’incidente è avvenuto sulla A11, la Firenze Mare, al chilometro 10, tra i caselli di Prato est e Prato ovest, in direzione Pisa. La vittima non è ancora stata identificata. Sul luogo sono intervenuti la polizia stradale di Montecatini, i vigili del fuoco e i servizi di emergenza. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

