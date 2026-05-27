Tv in lutto, addio a un vero mito: quella serie indimenticabile

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di uno dei pilastri fondamentali della commedia televisiva statunitense, un uomo che ha saputo plasmare l’immaginario collettivo di intere generazioni restando sapientemente dietro le quinte. La sua scomparsa, avvenuta per cause naturali nella quiete della sua residenza a Beverly Hills all’età di 94 anni, lascia un vuoto incolmabile nel panorama dell’intrattenimento internazionale. Questo straordinario artista ha attraversato decenni di storia della televisione e del cinema, compiendo un viaggio memorabile che lo ha portato dai palcoscenici fumosi del cabaret newyorkese fino ai più prestigiosi set di Hollywood. La sua abilità nel dirigere gli attori e nel ritmo comico ha gettato le basi per quello che oggi consideriamo il linguaggio standard delle produzioni seriali comiche, influenzando in modo permanente registi e sceneggiatori venuti dopo di lui.

Le radici nella comicità e l’incontro con il grande cinema

Nato a New York l’11 dicembre 1931, Howard Storm ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’arte sfruttando la sua naturale verve ironica come comico di stand-up. Il circuito dei cabaret della costa est è stato la sua vera scuola, un terreno fertile dove ha appreso i tempi perfetti della battuta e la gestione del pubblico. La svolta cruciale della sua carriera è avvenuta grazie all’incontro con il cinema d’autore di Woody Allen. Questa collaborazione si è concretizzata in due pellicole entrate di diritto nella storia del cinema, ovvero Il dittatore dello stato libero di Bananas del 1971 e Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere del 1972. Proprio questa stimolante esperienza sul set ha spinto Howard Storm a ridefinire i propri obiettivi professionali, portandolo a decidere di abbandonare gradualmente l’esibizione dal vivo per concentrarsi esclusivamente sulla regia.

Il primo passo ufficiale dietro la macchina da presa è avvenuto nel 1975 con la serie televisiva Rhoda. Questo esordio ha aperto le porte a una carriera televisiva straordinariamente prolifica. Howard Storm è diventato rapidamente uno dei registi più richiesti e attivi della cosiddetta epoca d’oro delle sitcom americane. La sua firma è legata a doppio filo a produzioni che hanno letteralmente fatto scuola nel genere della commedia. Tra i suoi lavori più celebri e amati si inseriscono episodi di serie storiche che hanno registrato indici d’ascolto strabilianti, come Laverne e Shirley, La famiglia Hogan, Segni particolari genio e Tutti amano Raymond. La sua capacità di valorizzare le sceneggiature e di assecondare il talento degli attori lo ha reso un punto di riferimento assoluto per i network televisivi dell’epoca.

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