Terremoto improvviso, si alza fumo dalle colline: le immagini spaventose (VIDEO)

Quando la terra inizia a tremare, l'aria si riempie di una tensione palpabile, quasi elettrica, che percorre le strade e penetra nelle case. In un batter d'occhio, il familiare si trasforma in incerto, e le colline, solitamente serene, si avvolgono di polvere come un velo di mistero. Le immagini che arrivano da queste terre raccontano di un paesaggio sconvolto da una scossa di terremoto che ha lasciato il segno non solo sulla terra, ma anche nell'animo di chi l'ha vissuto.

Il fragore del sisma ha risvegliato timori antichi, mentre la polvere, sollevata dalla vibrazione del terreno, si è innalzata come un fantasma sopra le colline. Le autorità hanno confermato che, tra le scosse registrate in quelle ore, questa è stata la più intensa. Sebbene le strutture sembrino aver resistito all'urto, l'eco dell'evento ha lasciato molti con il cuore in gola.