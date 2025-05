Yacht di lusso affonda con 32 influencer a bordo: cosa si scopre dopo – Una giornata di sole, mare cristallino, champagne a fiumi e smartphone sempre puntati sulla propria faccia. Sembrava l’ennesima festa galleggiante a base di stories e filtri patinati. E invece, a pochi metri dalla costa di Miami Beach, il sogno di lusso ha fatto… splash. Nessun ferito, per fortuna. Ma l’incidente ha avuto una protagonista inattesa: la realtà. Quella che, per una volta, non ha avuto bisogno di effetti speciali per bucare lo schermo. (continua a leggere dopo le foto)

Yacht di lusso affonda con 32 influencer a bordo: cosa si scopre dopo

Tutto è iniziato con un’uscita in mare a bordo di un esclusivo yacht Lamborghini 63, una meraviglia da oltre 4 milioni di dollari che promette velocità, comfort e design da urlo. A bordo, non uno ma 32 influencer pronti a documentare ogni angolo dell’imbarcazione, ogni stappo di bottiglia, ogni look strategicamente studiato per il post perfetto. Il problema? Lo yacht era omologato per massimo 16 persone. Esatto: la metà. (continua a leggere dopo le foto)

Yacht di lusso affonda con 32 influencer a bordo: cosa ha causato la tragedia sfiorata

Un dettaglio trascurabile per chi è abituato a vivere sopra le righe. L’imbarcazione però ha cominciato a imbarcare acqua dalla poppa, visibilmente sovraccaricata dal peso del doppio dei passeggeri consentiti. E no, non era una trovata di marketing. Lo yacht stava affondando sul serio. La scena, ovviamente, è stata immortalata in tempo reale. Decine di telefonini hanno continuato a riprendere mentre la barca si inclinava pericolosamente. Alcuni hanno filmato la prua che restava a galla mentre la poppa sprofondava. Altri hanno fatto selfie. Con l’acqua alle ginocchia. In posa. Sui social sono subito apparse clip surreali: gente che si aggiusta i capelli mentre sullo sfondo si vede la Guardia Costiera americana avvicinarsi a sirene spiegate.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva