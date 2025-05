Yacht in fiamme, l’inferno a bordo: panico in Italia

Mattinata di paura quella di oggi, sabato 31 maggio 2025: uno yacht di 11 metri è andato improvvisamente in fiamme a poche centinaia di metri dalla costa. Le immagini dell’incendio, con una densa colonna di fumo nero ben visibile dalla spiaggia, hanno rapidamente fatto il giro dei social. A bordo dell’imbarcazione si trovavano tre persone. Un boato ha scosso la zona, lasciando turisti e residenti sotto shock. Ecco cosa è accaduto.

Yacht prende fuoco a largo di Fano: paura tra i bagnanti

Erano circa le 10 del mattino quando un’imbarcazione lunga 11 metri ha preso fuoco al largo di Fano, in un tratto di mare a soli mezzo miglio dal porto. L’allarme è scattato immediatamente, mentre una colonna di fumo nero saliva alta nel cielo, ben visibile da diversi chilometri di distanza. La zona maggiormente colpita dall’ansia e dallo spavento è stata Sassonia, la spiaggia più vicina al luogo dell’incendio, dove molti bagnanti hanno assistito in diretta alla scena. Il fumo ha generato momenti di panico generale. I testimoni hanno parlato anche di un forte boato a Il Resto del Carlino. L’imbarcazione, secondo i primi riscontri, era in navigazione quando qualcosa è andato storto. In pochi istanti, le fiamme hanno avvolto lo yacht, costringendo i tre occupanti a lanciarsi in mare.

Equipaggio tratto in salvo da un gommone in transito

Il peggio è stato evitato grazie alla prontezza di un natante di passaggio, un piccolo gommone che si trovava nei paraggi e ha notato la scena. Senza esitazione, i soccorritori improvvisati si sono avvicinati all’imbarcazione in fiamme e hanno tratto in salvo le tre persone che erano a bordo, portandole in una zona sicura prima che l’imbarcazione fosse completamente distrutta. L’equipaggio, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma è stato sottoposto a controlli medici per accertamenti e per trattare eventuali sintomi da inalazione di fumo.

