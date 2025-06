“Affari tuoi”, che beffa per Federica: accetta l’offerta, poi l’amara conclusione

News TV. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera su Rai Uno, il pubblico ha seguito con il fiato sospeso la storia di Federica, concorrente del Friuli Venezia Giulia, che fin dai primi istanti ha saputo catturare l’attenzione. Al suo fianco, non un compagno o un amico, ma il desiderio di avere accanto il padre, un legame affettivo forte che ha dato un tocco emozionale alla sua partita.

Stefano De Martino, come sempre impeccabile nel guidare il gioco, l’ha invitata a compiere i primi sei tiri. I pacchi scelti hanno rivelato una partita apparentemente solida, tanto che il dottore ha subito offerto 33mila euro. Ma Federica ha detto no, decisa a inseguire il sogno più grande.

Prime offerte rifiutate e il rischio cresce

Dopo i primi sei tiri, Federica ha affrontato tre nuove scelte con lo stesso sangue freddo. Stavolta, la proposta del dottore è stata diversa: cambio pacco. Ma la risposta non è cambiata. Anche questo tentativo è stato respinto con determinazione.

Altri tre tiri ancora e tre cifre importanti eliminate, ma non decisive. Il dottore ha provato ad alzare la posta offrendo 30mila euro per due tiri. Federica ha tentennato, ma ha preferito continuare. E anche quando ha eliminato i pacchi da 20mila e 50mila euro, la sua convinzione è rimasta intatta: nessuna offerta, nessun cambio, si va avanti.

