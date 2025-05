“Sei stata pessima”. “Affari tuoi”, concorrente riempita di critiche: cosa ha fatto

Nella serata di giovedì 22 maggio 2025, una nuova concorrente ha catturato l’attenzione del pubblico di “Affari Tuoi“, il celebre game show in onda su Rai 1 e condotto da Stefano De Martino. Si tratta di Joelle, una giovane pallavolista proveniente dal Veneto, attualmente in cerca di una nuova squadra sportiva. Energica e sorridente, Joelle è stata accompagnata dal fidanzato Filippo, che le ha fornito supporto e consigli durante tutta la sua esperienza televisiva.

“Affari tuoi”, la partita di Joelle carica di emozioni e decisioni difficili

La partita di Joelle è stata fin da subito avvincente. Con una buona dose di sangue freddo e intuito, la concorrente ha cominciato eliminando alcuni pacchi contenenti cifre modeste, riuscendo a mantenere in gioco somme importanti come 50.000, 75.000, 100.000 e addirittura i tanto ambiti 300.000 euro.

Nonostante le offerte del “Dottore” si siano fatte via via più allettanti, Joelle ha scelto di proseguire per gran parte del percorso confidando nella sua fortuna e nell’energia positiva trasmessa dal suo compagno. Alla fine della partita, Joelle ha deciso di accettare un’offerta di 32.000 euro proposta dal “Dottore”. Tuttavia, una volta aperto il suo pacco, ha fatto una brutta scoperta e il pubblico se l’è presa con lei. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)