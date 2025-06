“Affari Tuoi” posticipato, Rai 1 rivoluziona il palinsesto: cosa succede stasera

News Tv. La programmazione di Affari Tuoi continua a subire variazioni inattese: succederà anche nella serata di oggi, martedì 10 giugno 2025. Il popolare game show condotto da Stefano De Martino lascia spazio a un evento speciale di grande valore simbolico e culturale, trasmesso questa sera nell’access prime time di Rai 1. Scopriamo perché la programmazione questa serata sarà diversa dal solito e cosa attendersi da questo momento unico in tv.

“Affari Tuoi”, la puntata del 10 giugno 2025 in versione ridotta: a che ora inizia

Dopo aver saltato le puntate di venerdì 6 e lunedì 9 giugno per lasciare spazio alle qualificazioni della Nazionale di calcio italiana per i Mondiali 2026, Affari Tuoi torna questa sera con una puntata decisamente più breve. La trasmissione, che solitamente va in onda alle 20:35, inizierà alle 21:05 per una durata di circa 45 minuti, ben quindici in meno del solito. Alle 21:50 poi, andrà in onda un nuovo episodio della serie Doc, il remake americano della fiction italiana con Luca Argentero.

“Affari Tuoi”, puntata ridotta su Rai 1 per speciale Amerigo Vespucci

Questa sera andrà in onda lo speciale Buon Vento Italia, dedicato al rientro in patria della storica imbarcazione della Marina Militare italiana, la Amerigo Vespucci. Considerata da molti la “nave più bella del mondo”, la Vespucci chiude un tour mondiale durato dal 2023, durante il quale ha percorso quasi 50mila miglia nautiche, ovvero oltre due volte la circonferenza terrestre. La diretta Rai 1 seguirà l’arrivo della nave al Porto Antico di Genova, un momento di grande rilevanza nazionale, impreziosito dalla conduzione speciale di Antonella Clerici. La conduttrice, che aveva iniziato da poco le vacanze dopo l’ultima puntata di È Sempre Mezzogiorno, tornerà in video per accompagnare questo evento di forte valore simbolico.

