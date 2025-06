News tv. “Pomeriggio 5”, ecco chi prende il posto di Myrta: “Pier Silvio ha scelto” – Venerdì scorso, congedandosi per la pausa estiva, Myrta Merlino ha salutato i telespettatori di Pomeriggio Cinque con parole affettuose e auguri sentiti. Ma dietro quel commiato gentile si nasconderebbe ben altro: secondo insistenti indiscrezioni, la conduttrice non tornerà in autunno.

Si parla infatti di un possibile trasferimento su Rete 4, dove Merlino potrebbe guidare un nuovo talk politico. Una mossa che rientrerebbe nella strategia editoriale di Mediaset, ma che apre un interrogativo: chi sarà il nuovo volto del pomeriggio di Canale 5? Al momento, nessuna conferma ufficiale. Ma sul social X, il giornalista Giuseppe Candela ha svelato un retroscena interessante sul programma.

Chi prende il posto di Myrta Merlino?

“Tante voci, tutte false… Nessuna proposta, nessun rifiuto: Pier Silvio ha una carta coperta per Pomeriggio Cinque. ‘Un nome sorprendente’, assicurano fonti beninformate…”, recita così il messaggio di Giuseppe Candela. Parole che alimentano la curiosità, soprattutto perché tutti i nomi trapelati finora sembrano essere fuori gioco. Candela ha escluso categoricamente alcune delle candidate più accreditate: “Dopo la Merlino non ci sarà la Buonamici, stimata dai vertici… Nemmeno Simona Branchetti e Alessandra Viero…”.

