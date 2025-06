“Affari tuoi” sospeso, arriva lo stop della Rai a Stefano De Martino: cosa succede

News Tv. Niente gioco dei pacchi stasera su Rai 1: la puntata di Affari Tuoi prevista per oggi, venerdì 6 giugno 2025, è stata sospesa per lasciare spazio ad un altro appuntamento imperdibile. Scopriamo tutti i dettagli su questa scelta di palinsesto e quando tornerà il celebre game show condotto da Stefano De Martino.

Leggi anche: “Moscia mai”. Anna Pettinelli a muso duro con Francesca Fagnani, cosa è successo

“Affari tuoi”, salta la puntata di stasera 6 giugno 2025

I fan di Affari Tuoi dovranno pazientare ancora un giorno: la puntata prevista per questa sera, venerdì 6 giugno 2025, non andrà in onda. La decisione è stata ufficializzata già da giorni dai palinsesti Rai, che hanno scelto di trasmettere in prima serata un evento sportivo di grande rilevanza, che ha la precedenza su ogni altro programma, compreso il celebre game show dei “pacchi” condotto da Stefano De Martino.

Perché stasera non va in onda “Affari tuoi”

Stasera Affari tuoi si prenderà una pausa, per fare spazio al match valido per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Norvegia e Italia. Alle 20.30 va infatti in onda la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Norvegia, un match cruciale per gli azzurri che vogliono riscattare la sconfitta in Nations League. Ma lo stop di Affari Tuoi è solo temporaneo. Quando torna in onda su Rai 1?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva