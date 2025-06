“Moscia mai”. Anna Pettinelli a muso duro con Francesca Fagnani, cosa è successo

La recente controversia tra Anna Pettinelli e Francesca Fagnani ha sollevato un acceso dibattito sul panorama televisivo italiano. Al centro della questione vi è un’intervista registrata per “Belve“, programma noto per i suoi colloqui taglienti e provocatori, che non è stata mandata in onda.

“Belve”, salta l’intervista ad Anna Pettinelli

“Belve” ha ospitato figure di rilievo come Giorgia Meloni, Simona Ventura e Daniela Santanché, ma negli ultimi tempi il tono del programma sembra essersi ammorbidito, secondo alcuni osservatori. L’intervista esclusa potrebbe indicare un tentativo di mantenere la qualità e l’intensità delle conversazioni proposte. Secondo Dagospia, la conduttrice Fagnani avrebbe giudicato l’intervista a Pettinelli “troppo moscia” per il format del programma, portando alla decisione di non trasmetterla. La risposta di Pettinelli non si è fatta attendere, riaffermando la sua posizione con determinazione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)