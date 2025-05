“Affari Tuoi”, tutti pazzi per Noemi: chi è e cosa fa nella vita

News tv. Lunedì 28 aprile 2025, il pubblico di Affari Tuoi su Rai 1 ha assistito a una puntata carica di emozioni, con protagonista Noemi, una giovane di 25 anni originaria di Carbone, un piccolo comune in provincia di Potenza, in Basilicata. Dopo venti puntate come “pacchista”, Noemi ha finalmente avuto l’opportunità di giocare lasciando il pubblico incantato grazie anche ai suoi racconti più personali. Scopriamo chi è e cosa fa nella vita. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il percorso di Noemi ad Affari Tuoi: tra scelte difficili e colpi di scena

Noemi è stata accompagnata dal fidanzato Armando, con cui condivide una relazione da sei anni e una convivenza di cinque in una casa ancora da arredare. La coppia ha condiviso la loro storia d’amore, iniziata a 19 anni, emozionando il pubblico.

La partita di Noemi è iniziata con l’eliminazione di pacchi contenenti somme minori, ma ben presto ha perso i premi da 75.000 e 300.000 euro.

Il “Dottore” ha offerto 22.000 euro, poi 31.000, ma Noemi ha rifiutato entrambe le offerte. Durante il gioco, ha trovato “Gennarino”, la mascotte del programma, e ha rifiutato un cambio di pacco. Successivamente, ha accettato di cambiare il suo pacco numero 3 con il numero 13, scoprendo di aver scartato il “pezzente”, un salame tipico lucano. Tuttavia, il pacco 13 conteneva 0 euro, lasciando la coppia a mani vuote. (Continua a leggere dopo la foto…)

Reazioni sui social: tra solidarietà e critiche

Nonostante la mancata vincita, Noemi ha ricevuto un’ondata di sostegno sui social media. Su X, molti utenti hanno espresso solidarietà: “Grande Noemi, che sfortuna!” scrive qualcuno. Tuttavia, non sono mancate le critiche alla sua strategia di gioco: “Doveva cambiare prima, troppi rischi!” . Ma a lasciare il segno non è stata solo la strategia di gioco di Noemi quanto piuttosto la sua personalità così autentica e trasparente.

