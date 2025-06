“Non può dire una cosa del genere!”: Al Bano demolito da Alessandra Mussolini, il duro attacco

Personaggi tv. Cosa succede quando Al Bano, icona della musica italiana, riceve una critica tagliente da una figura notoriamente sopra le righe come Alessandra Mussolini? È esattamente ciò che è accaduto dopo un concerto tenuto a Carbonia, dove un commento del cantante ha provocato stupore e polemiche. Persino la Mussolini, mai tenera nei toni, ha trovato che questa volta Al Bano avesse davvero esagerato. E la sua reazione ha lasciato il segno.

Al Bano e la spettatrice colta da malore

Al Bano Carrisi, con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, è una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. Amato in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi dell’Est, il cantante di Cellino San Marco è sempre stato un personaggio schietto, diretto, fedele a una comunicazione senza filtri. Ma oggi quella stessa spontaneità sembra mal conciliarsi con una realtà culturale in rapida evoluzione.

I tempi cambiano, spesso troppo in fretta perché tutti riescano a tenere il passo. Quello che ieri poteva sembrare innocuo o ironico, oggi viene percepito in modo molto diverso. Non è solo una questione di buon o cattivo gusto, né si tratta di dover rinunciare all’umorismo. Ma esistono argomenti, come quelli legati al corpo e alla salute, che richiedono una sensibilità diversa. Alcune tematiche, per la loro delicatezza, dovrebbero rimanere fuori dallo spazio pubblico, specialmente in momenti di fragilità.

La battutaccia di Al Bano Carrisi nei confronti della fan

Durante il concerto del 7 giugno a Carbonia, una spettatrice ha avuto un malore. Il cantante, nel tentativo forse di rassicurarla e di gestire l’imprevisto, le ha cantato “Deborah”, attirando l’attenzione del pubblico. Ma il momento si è incrinato quando, una volta soccorsa la donna, Al Bano ha commentato: “Per la signora devo dire che una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”. Una frase che ha immediatamente fatto il giro del web e acceso il dibattito.

