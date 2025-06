Scontro con l’avvocato di Stasi a “Ore 14”: “Basta! Mai successo prima”

News Tv. Lo studio di “Ore 14”, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante, è stato teatro di un acceso confronto tra l’avvocato Alberto De Rensis, legale di Alberto Stasi, e lo scrittore e giornalista Piero Colaprico. Al centro del dibattito, ancora una volta, l’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco tornato recentemente alla ribalta mediatica dopo lo sviluppo dell’indagine su Andrea Sempio. Tensione alle stelle, accuse reciproche e un intervento d’urgenza del conduttore: ecco cosa è accaduto.

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi sarà il prossimo eliminato: il nome è clamoroso

Le parole di Colaprico infastidiscono l’avvocato di Stasi

La scintilla è scattata quando Colaprico ha tracciato un ritratto sentimentale di Chiara Poggi, parlando del suo legame con Alberto Stasi, unico condannato per il delitto: «Parliamo di una ragazza estremamente innamorata, che gli ha fatto numerosi discorsi», ha detto. Parole che non sono piaciute affatto all’avvocato De Rensis, che ha subito interrotto l’intervento con toni duri: «Dottor Infante, non può permettere questa interpretazione fantasiosa e romanzata. Se il dibattito va sulle fiabe, mi esonerate». Il legale ha poi aggiunto con fermezza: «Lei non si può permettere di dire questa roba, se ne assume la responsabilità».

De Rensis attacca: “Interpretazioni da romanzo”

L’avvocato ha contestato l’idea che si possano costruire narrazioni soggettive e personali su una vicenda tanto delicata: «Se si cominciano a fare ricostruzioni romanzate senza avere elementi concreti, allora mi dissocio. C’è un limite a tutto». Un’irritazione evidente, tanto che De Rensis ha chiesto che si evitassero affermazioni su Chiara Poggi non supportate da atti o testimonianze ufficiali. Una presa di posizione che ha generato tensione anche tra gli altri ospiti in studio, visibilmente colti di sorpresa dalla veemenza dello scontro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva