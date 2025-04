Alessandro Venturelli, le foto inedite mostrate dalla madre a quasi 5 anni dalla scomparsa

Cinque anni. Tanto è passato dal 4 dicembre 2020, giorno in cui Alessandro Venturelli è scomparso da Sassuolo, lasciando dietro di sé una famiglia spezzata e una madre, Roberta Carassai, che non ha mai smesso di cercarlo. Da allora, ogni giorno è una battaglia contro l’oblio, un tentativo disperato e coraggioso di dare un volto, un senso, una voce a quell’assenza diventata ingombrante. In questi giorni, durante una puntata di Storie Italiane, Roberta ha condiviso sette nuove immagini del figlio, frutto di un’accurata age progression, mostrando come potrebbe apparire oggi Alessandro.

Avvistamenti, delusioni e nuove ricerche

Negli ultimi mesi, la famiglia di Alessandro Venturelli ha seguito alcune segnalazioni giunte dalle Marche, dopo che precedenti indagini si erano spinte fino in Romania senza esito. A gennaio, un presunto avvistamento su un treno Ancona-Bologna ha riacceso le speranze. Roberta e suo marito si sono recati a Sirolo, nella speranza che quei volti visti dietro un finestrino potessero rivelare qualcosa. Anche in quella circostanza, la comunità locale ha dimostrato grande disponibilità, impegnandosi a restare vigile.

Purtroppo, come in altri casi, anche questa pista si è rivelata inconsistente. Una doccia fredda per chi, ogni giorno, si aggrappa a ogni minimo spiraglio. A dicembre 2024 è arrivata inoltre la terza richiesta di archiviazione del caso, una notizia che ha pesato come un macigno sulla famiglia, che però continua a lottare con tutte le forze.

