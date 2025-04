La famosa attrice e la lotta contro il tumore: la malattia già a uno stadio avanzato

In un mondo dove le luci della ribalta spesso celano le ombre personali, una celebre attrice britannica si trova a fronteggiare una sfida che va oltre il palcoscenico. La sua storia, segnata da una diagnosi tardiva e da una lotta incessante contro un nemico invisibile, è un racconto di resilienza e speranza.

La famosa attrice e la lotta contro il tumore

Per anni, i sintomi sono stati fraintesi. “Se qualcuno mi avesse fatto diagnosi nei quattro anni in cui ho detto di essere malata, quando mi hanno detto che ero in menopausa o che avevo la sindrome dell’intestino irritabile o che ero pazza – ha detto l’attrice – allora un’operazione avrebbe potuto cancellare tutto e avrei potuto definirmi libera dal cancro, cosa che ora non potrò mai essere“. Le sue parole, cariche di amarezza, rivelano una realtà che molti affrontano in silenzio.

La sua battaglia contro il cancro al pancreas è iniziata troppo tardi. “Di fatto giochiamo a ‘schiaccia la talpa’ ogni volta che si presentano. Entro come un cucciolo con questa faccia ottimista e luminosa e poi mi danno brutte notizie ed è come, ‘oh mio Dio, ci sono cascata di nuovo’ – ha continuato l’attrice -. Hanno trovato nuove metastasi poco prima di Natale o nel bel mezzo delle vacanze estive.“

