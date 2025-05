Amadeus rompe il silenzio su “The Cage”: amara previsione

News Tv. Amadeus, noto volto della televisione italiana, si appresta a lanciare un nuovo game show intitolato “The Cage – Prendi e Scappa“, previsto per l’8 giugno 2025 sul canale Nove. Nonostante l’entusiasmo per il nuovo progetto, Amadeus ha espresso preoccupazione.

Tutto su “The Cage”

Il nuovo programma “The Cage”, in onda dall’8 giugno 2025 sul canale Nove e condotto da Amadeus, è l’adattamento italiano del format internazionale “Raid the Cage”. La trasmissione vede coppie di concorrenti affrontare sfide di cultura generale per accumulare tempo prezioso, durante il quale uno dei due può entrare in una “gabbia” contenente premi e tentare di portarli fuori prima che il tempo scada . Nonostante l’entusiasmo per il nuovo progetto, Amadeus ha espresso preoccupazione durante una diretta su Instagram con Fiorello. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)