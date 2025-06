“Amici 25”, svelati i nomi dei primi due concorrenti: l’indiscrezione

News Tv. La stagione 2024/2025 di Amici di Maria De Filippi si è appena conclusa, ma i riflettori non si sono mai davvero spenti. Con i casting in corso e le prime indiscrezioni sui concorrenti e professori in arrivo, l’attesa per Amici 25 cresce di giorno in giorno. Tra ritorni clamorosi, voci di addii e possibili new entry, il talent show più seguito d’Italia si prepara a una nuova edizione carica di sorprese. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Professori in bilico: Lettieri verso l’uscita?

Il corpo docente di Amici 25 potrebbe subire profondi cambiamenti. La prima a essere data in uscita è Deborah Lettieri, professoressa di danza che lo scorso anno aveva preso il posto di Raimondo Todaro. Secondo voci sempre più insistenti, dopo una sola stagione la coreografa potrebbe dire addio al programma. A sostituirla, secondo i rumor più accreditati, potrebbe tornare Veronica Peparini, nome storico del talent e molto amata dal pubblico. Il suo rientro potrebbe coincidere anche con quello di Andreas Muller, ex vincitore di Amici e oggi suo compagno nella vita. «Mi piacerebbe tornare», avrebbe confessato Peparini in passato, e ora il momento potrebbe essere propizio. Anche altri nomi sono emersi nel cosiddetto “toto-prof”, come Angelo Madonia, ex maestro di Ballando con le stelle, e Rossella Brescia, già vista nel ruolo di docente nel programma di Maria De Filippi.

Quando inizia “Amici 25”: le date da segnare

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, tutto lascia pensare che Amici 25 seguirà la stessa tabella di marcia dell’edizione precedente. Il debutto è previsto per fine settembre 2025, con la fase serale che dovrebbe iniziare a marzo 2026, fino alla finalissima attesa, come da tradizione, per metà maggio 2026.

Nel frattempo, i social continuano a pulsare di voci, ipotesi e speranze da parte dei fan. Il format ideato da Maria De Filippi si conferma tra i pochi programmi capaci di attrarre un pubblico giovanile, mantenendo altissimi gli standard di engagement. L’attesa è appena iniziata, ma l’interesse non si è mai davvero spento. Chi saranno i concorrenti della prossima edizione?

