News tv. Palinsesti, Bruno Vespa si ribella e blocca la scalata di Alberto Angela: così è saltato il piano Rai – Mentre a Viale Mazzini si lavora senza sosta alla definizione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, si delinea il consueto gioco di equilibri delicatissimi tra volti storici, spazi da ritagliare e priorità politiche interne. E come sempre accade quando si parla della Rai, non tutti i nomi possono essere toccati. Anzi, alcuni sono vere e proprie roccaforti. Uno su tutti? Bruno Vespa.

Nelle ultime settimane, si era fatta strada un’idea concreta per rilanciare “Passaggio a Nord Ovest”, lo storico programma curato da Alberto Angela, che da anni arranca nella difficile collocazione del sabato pomeriggio su Rai 1. Un orario ingrato, dove lo share langue e il rischio è di diventare semplice riempitivo tra una messa in onda e l’altra. A peggiorare la situazione, nel prossimo palinsesto ci sarebbe la concorrenza interna: da una parte il nuovo programma di Elisa Isoardi, previsto tra le 14 e le 15; dall’altra, l’intoccabile “A Sua Immagine“, che occupa lo slot delle 15:45. In mezzo, il programma divulgativo di Angela rischia di annegare tra due titoli forti, con poco respiro.

L’idea, quindi, era tanto semplice quanto ambiziosa: spostare “Passaggio a Nord Ovest” in seconda serata, dove potrebbe respirare di più e trovare un pubblico meno distratto. Ma come sempre, il problema è capire chi avrebbe dovuto fargli spazio. Ed è qui che si è scatenato il vero braccio di ferro. Per fare posto ad Alberto Angela in seconda serata, qualcuno avrebbe dovuto cedere uno slot di prestigio. L’indiziato numero uno? Bruno Vespa, che presidia con “Porta a Porta” ben tre serate a settimana: martedì, mercoledì e giovedì.

