Amici, due prof potrebbero saltare: chi al loro posto

News TV. Sono passate solo poche settimane dalla finale di Amici 24, ma il mondo del talent show più longevo della televisione italiana non conosce pause. Con i casting per la prossima edizione già ufficialmente aperti, iniziano a circolare le prime indiscrezioni bollenti sul futuro della scuola di Maria De Filippi. E questa volta le novità non riguardano solo gli allievi: il vero terremoto potrebbe arrivare direttamente dal corpo docente.

Due professori potrebbero non tornare a settembre, e l’ipotesi sta già accendendo i social. Se confermato, si tratterebbe di un cambiamento importante che darebbe una nuova impronta alla prossima stagione del talent. Ma chi sono i nomi in bilico?

I confermati: ecco chi resta in cattedra ad Amici 25

Secondo le prime indiscrezioni riportate da diverse testate, tra cui Novella 2000, alcuni volti storici sono già certi del loro ritorno ad Amici 25. Nessuna sorpresa per Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, che manterranno il loro posto all’interno della scuola, forti del successo ottenuto anche nell’ultima edizione.

I fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo: la collaudata dinamica tra Celentano e Zerbi da una parte e Cuccarini e Lo dall’altra, con il loro mix di rigore, empatia e spettacolo, continuerà ad animare le prossime puntate.

Chi rischia l’uscita: i nomi di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri

Ma le sorprese arrivano sul fronte delle possibili uscite. Secondo fonti ben informate, Anna Pettinelli potrebbe essere una delle due professoresse pronte a lasciare il banco. Il suo stile diretto e senza filtri non è passato inosservato, ma pare che i piani futuri del programma prevedano un cambio di ritmo nel team dei docenti di canto.

Il secondo nome che fa discutere è quello di Deborah Lettieri, entrata ad Amici in sordina ma divenuta rapidamente un punto di riferimento per i ballerini della scuola. Il 23 maggio ha pubblicato un post di ringraziamento rivolto al programma, che molti hanno interpretato come un messaggio d’addio. Il suo futuro nel talent, al momento, appare più incerto che mai.

