News tv. “Amici”, Maria fa fuori due prof e spuntano nomi esplosivi come sostituti – Con l’arrivo di settembre 2025, la scuola di Amici di Maria De Filippi si prepara a riaprire i battenti con la consueta attesa da parte del pubblico e le inevitabili indiscrezioni su professori, allievi e cambiamenti. Tra le prime conferme, ci sono nomi ormai storici del programma: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano torneranno a sedere dietro i rispettivi banchi, pronti a giudicare, stimolare e accendere dibattiti in studio e online.

Lorella Cuccarini, dopo aver conquistato tutti con il suo stile diretto ma empatico, continuerà a seguire i giovani talenti sia nel canto che nella danza. Rudy Zerbi, che di generazioni ne ha formate parecchie, sarà ancora una volta il punto di riferimento per il canto pop. Mentre la Celentano, con la sua inflessibilità e le ormai proverbiali “lezioni di vita”, guiderà i ballerini verso una danza fatta di rigore e perfezione.

I possibili addii: chi lascerà “Amici”

Secondo quanto rivelato dal settimanale “Nuovo Tv”, due nomi della scorsa edizione potrebbero non tornare nella nuova stagione. La prima uscita è ormai quasi certa: Deborah Lettieri, docente di danza subentrata solo lo scorso anno, non farà parte del cast 2025-2026. La sua permanenza nel talent è durata una sola edizione, e a quanto pare non ci sono margini per un ritorno. Più incerta, ma molto chiacchierata, è la situazione di Anna Pettinelli. Dopo diversi anni alla guida della classe di canto la speaker radiofonica starebbe valutando l’addio al programma. Per lei, secondo i rumors, ci sarebbe pronto un nuovo ruolo: opinionista al Grande Fratello. Un passaggio non improbabile, considerando i legami tra i programmi e i movimenti interni al gruppo Mediaset.

