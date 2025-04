“Amici”, il ricordo di Maria su Papa Francesco divide tutti: cos’è successo

News Tv. I funerali di Papa Francesco, celebrati ieri, 26 aprile, sono stati un evento storico, capace di fermare per qualche ora il consueto ritmo della televisione italiana. Una giornata intensa, di profondo raccoglimento, trasmessa in diretta sui principali canali nazionali come Rai 1, Canale 5 e TV2000.

In un clima così carico di emozione, anche i palinsesti televisivi hanno subito modifiche sostanziali: spazio alla commemorazione e ai racconti sulla vita e sull’eredità spirituale del Pontefice.

Nonostante il generale stop dei programmi di intrattenimento, una trasmissione è andata coraggiosamente in onda: “Amici” di Maria De Filippi. Con una scelta che ha suscitato commenti contrastanti, il talent show ha proseguito la programmazione con la sesta puntata del Serale, aprendo con un omaggio rispettoso a Papa Francesco. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’omaggio di Maria De Filippi a Papa Francesco: un gesto semplice ma sentito

L’apertura della puntata di Amici ha visto protagonista un breve, ma intenso, tributo a Papa Francesco.

Sul maxischermo è apparsa un’immagine del Pontefice, accompagnata da una delle sue frasi più amate, pronunciata nel 2013 durante la Giornata Mondiale della Gioventù: “Non lasciatevi rubare la speranza, per favore”. Una citazione che, ancora oggi, risuona con forza nel cuore di milioni di persone. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Amici”, il tributo a Papa Francesco scatena qualche polemica

Al termine del video, il pubblico è esploso in un lungo applauso. Amadeus, presente in studio, si è alzato in piedi per rendere omaggio, seguito poi da tutti gli spettatori. Un momento toccante, semplice nella forma ma potente nel significato, che ha sancito il rispetto verso una figura amatissima non solo nel mondo cattolico, ma anche tra i laici.

L’omaggio è stato volutamente asciutto e sobrio, una scelta in linea con lo stile di Maria De Filippi, che ha preferito lasciare parlare le immagini e le parole del Papa piuttosto che aggiungere lunghi discorsi. Tuttavia, sul web non sono mancate le polemiche rivolte alla conduttrice e alla trasmissione. Ecco il motivo.

