News tv. “Battiti Live”, Ilary Blasi senza freni: momenti di forte imbarazzo sul palco (VIDEO) – Il lunedì sera di Canale 5 ha ormai una sola certezza: Battiti Live, la kermesse musicale itinerante che da anni accende l’estate a suon di hit e battute pronte. Anche il 21 luglio, puntuale in prima serata, il palco è tornato a illuminarsi con Ilary Blasi e Alvin, affiancati dalla giovane promessa Niccolò De Devitiis, new entry della stagione. Il risultato? Una serata dal ritmo frenetico, piena di musica e, come sempre, tanta ironia.

A rompere il ghiaccio è come di consueto Ilary Blasi, che si presenta sul palco con la sua verve inconfondibile. Stavolta, l’apertura è tutta per Alvin:

«Che bella città, che bel mare, come si mangia bene… mi sono affezionata. L’unico a cui non mi affeziono mai è Alvin», dice con il sorriso di chi sa come scaldare il pubblico fin dai primi minuti. Poi la stoccata finale: «Abbiamo quest’anno questo ragazzo giovane, bravo, mi sto quasi affezionando a lui: a te no, ma a lui sì».

Irama, The Kolors, Annalisa… e Rkomi sotto attacco

Sul fronte musicale, la scaletta è una garanzia. Irama apre le danze, seguito dai The Kolors, sempre travolgenti, e da una Annalisa scatenata, accolta da un’ovazione. Ma il momento clou della prima parte della serata arriva con l’ingresso di Rkomi, che si esibisce tra luci e applausi. Solo che, finito il brano, non ha il tempo di rilassarsi: Ilary Blasi lo intercetta, lo guarda e parte in quarta. «Mi hanno detto che sei un sex symbol, eh», lo stuzzica, con quel tono tra il serio e il faceto che è il suo marchio di fabbrica. Rkomi, colto alla sprovvista, arrossisce e prova a difendersi: «No, ma io sono uno tranquillo… sto a casa, guardo film, leggo». Ma Ilary non lo molla: «Sì sì, ma sei diventato rosso». Il cantante, visibilmente a disagio ma divertito, tenta di giustificarsi: «Fa caldo».

