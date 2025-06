News tv. Beatrice Luzzi torna sulle ostilità con Signorini: la confessione a “La volta buona”. L’ex concorrente amatissima del Grande Fratello, ha attraversato un percorso sorprendente nel mondo dello spettacolo: da protagonista del reality a opinionista, ruolo che ha ricoperto con crescente visibilità nell’ultima edizione. Nel corso dei mesi, la sua relazione con Alfonso Signorini, conduttore della trasmissione, ha subito alti e bassi tali da alimentare voci e speculazioni sul loro rapporto. Durante la sua recente ospitata a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, la Luzzi ha scelto di raccontare la verità, svelando dettagli inattesi e un inedito affetto nei confronti del direttore del reality più seguito d’Italia.

Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini: un rapporto complesso

Il legame tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini è stato al centro di molte attenzioni durante l’ultima stagione del Grande Fratello. All’inizio, sembrava un’intesa naturale e serena, ma ben presto le tensioni si sono fatte spazio, trasformando ogni puntata in un confronto acceso. Non sono mancati momenti di forte dissenso, tanto da far pensare che la collaborazione tra i due fosse arrivata al capolinea. Tuttavia, come ha raccontato la stessa Luzzi, la realtà è molto più sfumata:

“Con me è stato molto empatico, poi delle volte pure tagliente… lui è a 360 gradi. E’ un uomo di intrattenimento a tutto tondo.”

La confessione inaspettata a La Volta Buona

L’intervista a La Volta Buona ha riservato una sorpresa ai telespettatori e agli appassionati del reality. Beatrice Luzzi ha svelato un lato di sé e del rapporto con Signorini che pochi immaginavano, parlando con leggerezza e ironia:

“Io volevo pure sposarlo, ma lui non ha voluto…”

Questa frase, lontana da essere un semplice scherzo, lascia intravedere un sentimento di stima profonda e una gratitudine sincera verso il conduttore, che l’ha voluta come opinionista nonostante le divergenze pubbliche. Beatrice ha infatti ribadito di considerare la loro squadra una delle migliori viste in questi anni, anche se, nel gioco delle preferenze, ha preferito schierarsi con Cesara Buonamici, con cui il rapporto è stato decisamente più controverso.

