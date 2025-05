News tv. “Belve”, chi sono gli ospiti della nuova puntata: Fagnani si è superata – Appuntamento fisso del martedì sera per chi ama le interviste che graffiano, “Belve” torna su Rai 2 oggi, 27 maggio alle 21.20, con la quarta puntata della stagione 2025. Francesca Fagnani, padrona di casa dallo sguardo tagliente e dalle domande chirurgiche, è pronta a incalzare tre protagonisti molto diversi tra loro. C’è grande attesa soprattutto per lui, uno dei calciatori più noti al mondo.

“Belve”, chi sono gli ospiti della puntata di stasera martedì 27 maggio 2025

Dopo il caos prodotto dall’intervista di Michele Morrone, c’è grande attesa da parte del pubblico per il nuovo appuntamento di “Belve”. Chi saranno i protagonisti di questa sera? Francesca Fagnani stavolta si è superata: è riuscita infatti ad avere in studio tre personaggi molto distanti tra loro. Parliamo di Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Tra gli ospiti più attesi proprio l’ex calciatore della nazionale. Balotelli si presenterà in una versione che sorprende. Niente spacconate, ma un tono disarmante, quasi zen. Parla del suo passato nel calcio italiano ed europeo con una sincerità che spiazza: “Potevo fare di più, è vero. Ma sono felice”, le sue parole. L’orizzonte, oggi, guarda lontano: l’America come possibile destinazione per gli ultimi anni di carriera. Chiusa, invece, la porta all’Italia.

Tre grandi ospiti stasera a “Belve”: i nomi

Non mancano le stilettate da parte di Balotelli: quando si parla di Messi e Ronaldo. Sulla celebre esultanza del 2012, quella con i muscoli in mostra, oggi ci ride su: “Una tamarrata!”, liquida con autoironia. C’è spazio anche per il racconto più duro, quello del razzismo subito negli stadi. Parla degli insulti, delle banane lanciate a Roma, delle umiliazioni. Lo fa senza recriminazioni, ma il messaggio arriva forte: certe ferite non si rimarginano del tutto. Dopo Balotelli spazio ad una grande attrice: Lunetta Savino.

