Colpaccio di Antonella Clerici, sul palco Rai arriva la Star internazionale

News Tv. Antonella Clerici è pronta a sorprendere ancora. Dopo una stagione di successo su Rai 1, la conduttrice più amata della rete si prepara a tornare sotto i riflettori in un contesto del tutto nuovo. Un palco imponente, un pubblico in attesa, e una line-up che promette scintille: tra gli ospiti, spunta anche una celebrità internazionale che farà battere i cuori dei fan della musica pop.

Antonella Clerici protagonista su Rai 1

Dopo aver salutato il pubblico di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si gode una breve pausa estiva prima di tornare alla guida del daytime Rai. Ma il vero colpo di scena sarà in prima serata, il prossimo settembre, quando vestirà un nuovo ruolo con lo show evento “Jukebox – La notte delle hit”. L’appuntamento è fissato per il 12 e 13 settembre all’Inalpi Arena di Torino, location scelta per ospitare due serate all’insegna della musica e dello spettacolo dal vivo.

Accanto a lei, in conduzione, ci sarà Clementino, già suo compagno d’avventure televisive a The Voice Kids e The Voice Senior. Il progetto segna una nuova sfida per Clerici, che raccoglie idealmente il testimone lasciato da Amadeus e dal suo Arena Suzuki, passato a Discovery.

Line-up stellare: musica internazionale e artisti italiani

“Jukebox – La notte delle hit” si annuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’autunno Rai. In scaletta saliranno sul palco veri e propri monumenti della musica: gli intramontabili Earth, Wind & Fire con la loro iconica September, i leggendari Gipsy Kings, Michael Sembello con Maniac e la straordinaria Maizie Williams dei Boney M., interprete di successi planetari come Daddy Cool e Rivers of Babylon.

Spazio anche ai grandi nomi italiani: tra gli ospiti confermati ci saranno i Nomadi, Donatella Rettore, Gemelli Diversi, Le Vibrazioni, Alexia e gli Zero Assoluto. Un cast che mette insieme generazioni diverse, generi musicali variegati e un unico filo conduttore: far ballare e cantare il pubblico celebrando i decenni d’oro della musica pop. I biglietti per l’evento sono già in vendita, e la doppia data torinese si preannuncia come un vero happening da non perdere. Ma c’è un nome in particolare che sta facendo molto chiacchierare. Antonella Clerici calerà un altro asso e accoglierà una Star di fama mondiale.

