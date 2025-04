News tv. Come seguire i funerali di Papa Francesco in tv, streaming e sui social – Roma si prepara ad accogliere un evento epocale: i funerali di Papa Francesco, previsti per sabato. Arriverà nella Capitale un vero e proprio fiume umano. Secondo le stime, si attendono circa 500 mila persone, arrivate da ogni parte del mondo per salutare il Pontefice venuto “dalla fine del mondo”, come si definì lui stesso il giorno della sua elezione. (continua a leggere dopo le foto)

Come seguire i funerali di Papa Francesco in tv, streaming e sui social

Un addio collettivo che precede un altro momento storico: il Conclave, la cerimonia blindatissima in cui i cardinali dovranno eleggere il suo successore. Chi non potrà essere fisicamente presente potrà comunque seguire le esequie in diretta tv o online, grazie a una copertura mediatica senza precedenti.In diretta su Rai, Mediaset e Tv2000:

Rai 1 trasmetterà uno speciale in diretta dalle prime ore del mattino . È molto probabile che si tratti di una programmazione a reti unificate , coinvolgendo anche Rai 2 e Rai 3 . La cerimonia sarà visibile anche in streaming su RaiPlay .

trasmetterà . È molto probabile che si tratti di una , coinvolgendo anche . La cerimonia sarà visibile . Tv2000 , emittente della Conferenza Episcopale Italiana, seguirà l’evento in diretta sul canale 28 del Digitale Terrestre , oltre che in streaming sul proprio sito ufficiale .

, emittente della Conferenza Episcopale Italiana, seguirà l’evento , oltre che . Canale 5 dedicherà un ampio spazio all’evento: Cesara Buonamici condurrà uno speciale a partire dalle 9.45 del mattino , in collegamento continuo da Piazza San Pietro.

dedicherà un ampio spazio all’evento: condurrà uno speciale a partire dalle , in collegamento continuo da Piazza San Pietro. Anche Sky TG24 dedicherà una lunga maratona: dalle 6 del mattino del 26 aprile, uno speciale accompagnerà i telespettatori fino alla diretta della cerimonia.

dedicherà una lunga maratona: del 26 aprile, uno speciale accompagnerà i telespettatori fino alla diretta della cerimonia. Su La7, sarà Enrico Mentana a guidare lo speciale in onda dalle 9.40, con il suo consueto stile asciutto e informato.

