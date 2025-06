“Ma come ti permetti?”. “Affari Tuoi”, De Martino nella bufera: il gesto che fa infuriare i telespettatori (VIDEO)

News Tv. La puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 15 giugno su Rai 1 ha regalato momenti di leggerezza, emozione, ma anche polemiche. Il conduttore Stefano De Martino, protagonista di una nuova gag sul palco, ha attirato l’attenzione – e le critiche – del pubblico social. A scatenare la reazione è stato un gesto inaspettato rivolto a un concorrente. Nel frattempo, il gioco ha visto protagoniste due sorelle lucane e un nuovo pacchista dalla Liguria. Ecco cos’è successo.

Nuovi volti sul palco: Fulvio dalla Liguria e Marina dalla Basilicata

La puntata del 15 giugno di Affari Tuoi si è aperta con una novità: il debutto del nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Liguria, Fulvio Sole, agente della Guardia di Finanza originario di Genova. Un volto serio ma sorridente, accolto calorosamente da Stefano De Martino, che ha voluto dargli il benvenuto prima di iniziare il gioco. La concorrente della serata, invece, è stata Marina, rappresentante della Basilicata, proveniente da Potenza. Lavora in un’ottica, ed è proprio lì che ha conosciuto il marito Michele. «Michele è venuto ed è rimasto folgorato», ha raccontato lei con ironia, presentando con affetto anche la sorella Roberta, scelta come compagna di gioco. Roberta, che lavora nel settore dell’elettronica di consumo, ha affiancato Marina in una partita giocata con il pacco numero 10.

“Affari Tuoi”, la partita di Marina

La partita di Marina è iniziata con sei tiri che hanno fatto subito tremare il tabellone: fuori 200mila euro, 20mila, 100, il pacco speciale ferricelli, 50mila e 0 euro. Un mix di perdite pesanti e colpi meno gravi che ha spinto il dottore a fare una prima offerta concreta: 33mila euro. Un’offerta importante, che però Marina ha deciso di rifiutare. Con il pacco numero 10 tra le mani, la concorrente e la sorella hanno deciso di proseguire con determinazione. Dopo aver eliminato i pacchi da 10mila, 10 e 50 euro, il dottore ha offerto un cambio di pacco. Ma Marina ha scelto di mantenere il numero 10, pur lasciando aperta la possibilità di un cambio futuro. Il momento più critico è arrivato con tre tiri consecutivi devastanti: fuori 100mila, 75mila e 300mila euro. «Una tripletta così non me la ricordo», ha commentato Stefano De Martino, evidenziando la difficoltà della situazione. Con il tabellone ormai impoverito, il dottore ha offerto 5 tiri per 6.350 euro, ma Marina ha rifiutato, cercando di difendere la cifra più alta rimasta: 30mila euro. I pacchi successivi hanno eliminato 5mila, 500, Gennarino, 1 euro e 20 euro, portando Marina alla volata finale con 200 euro, 15mila e 30mila euro.

A questo punto, il dottore è tornato alla carica proponendo un nuovo cambio. Stavolta Marina ha ascoltato il consiglio della sorella, che l’ha convinta a fidarsi di un segno arrivato dalla famiglia. «Mio nipote Samuel mi ha regalato un braccialetto dicendomi che se vinco devo dargli il 5%. Poi ha detto di prendere il numero 8. Quindi accetto il cambio», ha raccontato Marina, lasciando il suo pacco numero 10 per aprire l’8. Il cambio si è rivelato giusto: nel numero 10 c’erano 15mila euro, mentre in mano Marina aveva solo 200 euro. Il dottore ha quindi proposto 15mila euro, e la concorrente ha deciso di accettare l’offerta, con grande lucidità e un tocco di tenerezza. «Se ci fosse stato un paracadute, sarei andata avanti. Il mio motto è sempre stato ‘arriva fino alla fine’. Ma tornare a casa senza nulla mi peserebbe. Qualcosina con questi la faccio, un regalo a Samuel riesco a farlo. Accetto l’offerta».

