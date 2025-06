Personaggi tv. “Non esiste”. Alessandra Celentano, la stoccata a Veronica Peparini non sfugge: l’ha detto davvero – C’è chi la teme, chi la stima, chi vorrebbe evitarla come la varicella. Alessandra Celentano non è solo una maestra di danza classica: è una presenza fissa e ormai iconica di Amici, il talent show più longevo della tv italiana. Con il suo sguardo tagliente, i giudizi inflessibili e un’aria da generalessa della Scala, è da anni il terrore (e, per qualcuno, l’idolo) degli aspiranti ballerini.

Alessandra Celentano, frecciatina al vetriolo a Veronica Peparini: “Non esiste”

Mai un complimento di troppo, quasi sempre critiche, spesso durissime, che però lei stessa rivendica con fierezza. Ospite del podcast In Camerino, condotto da Marcello Sacchetta, ex ballerino professionista proprio ad Amici, Alessandra Celentano ha ribadito ancora una volta il suo approccio senza sconti. “Io dico le cose come stanno, non mento. E infatti ho sempre ragione”, ha affermato con la consueta ironia tranchant.

La domanda (scomoda) sul rapporto con gli allievi

Nel corso dell’intervista, la maestra è stata messa alla prova con una delle domande “a sorte”, pescate a caso dal conduttore. Una recitava: “Non hai mai avuto una cotta, anche solo platonica, per un tuo allievo?”. La risposta non si è fatta attendere, ed è stata una stoccata: “Ma jamais! Jamais. È una cosa che non esiste e non deve esistere, la trovo una roba che neanche pensabile”. Insomma “mai”. A nulla sono serviti i tentativi di Sacchetta di suggerire che casi del genere, in effetti, siano già accaduti nel programma. “Non con me e non capiterà mai. Ok?”, ha ribattuto Celentano con tono lapidario, chiudendo il discorso. Ha poi aggiunto, con una certa veemenza: “È proprio fuori luogo, sbagliato. Io parto dal presupposto che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello”.

