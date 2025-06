News tv. Che colpaccio! Nunzia De Girolamo, nuovo programma per lei su Rai 1: tutti i dettagli – Da ministra della Repubblica a volto sempre più presente nei palinsesti Rai, Nunzia De Girolamo si è reinventata in modo deciso, diventando in pochi anni una conduttrice televisiva riconoscibile, apprezzata (e anche criticata, certo) per il suo stile diretto e il piglio determinato. Dopo l’esperienza a “Ballando con le Stelle” e le interviste del sabato sera a “Ciao Maschio”, la sua traiettoria è stata in costante ascesa, tra sorrisi telegenici e un’agenda sempre piena.

Nel corso delle ultime stagioni, ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo nel panorama della tv pubblica: un territorio notturno dove ha fatto parlare, spesso senza peli sulla lingua, con ospiti prevalentemente maschili e domande che sfioravano e a volte sferzavano i confini del politicamente corretto. Ma ora, secondo quanto anticipato da Fanpage, per Nunzia De Girolamo si prepara una svolta significativa.

Una nuova collocazione per una sfida del tutto diversa

Dalla prossima stagione televisiva, infatti, Nunzia De Girolamo dovrebbe abbandonare la seconda serata per approdare a un orario più esposto e competitivo: il pomeriggio del sabato. Una fascia oraria tutt’altro che semplice, dove i margini d’errore si assottigliano e il pubblico è diverso, più variegato, meno incline ai ritmi lenti e riflessivi delle interviste notturne. Secondo Fanpage, l’ex ministra prenderà il posto lasciato vacante da “Sabato in diretta”, il programma condotto nella scorsa stagione da Emma D’Aquino, la quale aveva salutato il pubblico con un certo disappunto, dichiarando apertamente che non era sua la decisione di non tornare in onda a settembre. Un passaggio di testimone non privo di retroscena e tensioni, come spesso accade in Rai. Come sarà il nuovo programma di Nunzia De Girolamo? A cosa assisteremo?

