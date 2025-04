“Conclave” diventa un caso: è successo dopo la morte di Papa Francesco

News tv. “Conclave”, il caso “esplode” dopo la morte di Francesco: cosa succede – Quando si spengono le campane di San Pietro, qualcosa si accende altrove. Nelle case, nei telefoni, nei cataloghi di streaming. Le persone cercano risposte, oppure cercano storie. E così, mentre il mondo si fermava per la notizia della morte di Papa Francesco, una nuova frenesia si accendeva altrove: le visualizzazioni del film “Conclave” hanno preso il volo, letteralmente esplose nel giro di ventiquattr’ore. (continua a leggere dopo le foto)

“Conclave”, il caso “esplode” dopo la morte di Papa Francesco: cosa succede

Non è un caso. La realtà, quando bussa forte, ci riporta ai racconti che le somigliano. Conclave, il film diretto da Edward Berger e tratto dal romanzo di Robert Harris, è uno di quei racconti. Un thriller raffinato, ambientato nelle segrete stanze del Vaticano, che immagina proprio ciò che ora sta accadendo nella realtà: un pontefice che muore, un conclave che si riunisce, una Chiesa che trema. E forse non solo per fede. Il protagonista del film è il Cardinale Lawrence, interpretato da un intenso Ralph Fiennes. Alla morte improvvisa e sconvolgente del Papa, è lui a dover dirigere l'elezione del successore. Ma il suo compito si rivela tutt'altro che spirituale: giochi di potere, segreti inconfessabili, tradimenti che scavano fino alle radici della Chiesa. Sullo sfondo, la Cappella Sistina. Al centro, un segreto che potrebbe cambiare tutto.

“Conclave”, dopo la morte di Papa Francesco boom di visualizzazioni

Il pubblico ha risposto con lo stesso fervore con cui, secoli fa, si seguiva il colore del fumo dalla ciminiera vaticana. I dati parlano chiaro: le visualizzazioni del film su Amazon Prime sono aumentate del 283%, secondo quanto riporta il sito Luminate, specializzato nel monitoraggio dello streaming. Solo il 20 aprile, giorno dell’annuncio, Conclave ha totalizzato 1,8 milioni di minuti visti. Il giorno dopo, era già a quota 6,9 milioni. Un’impennata che fa capire quanto la fiction riesca ancora a parlarci, soprattutto quando sembra riflettere ciò che viviamo.

