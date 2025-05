News tv. Conclave, chi sarà il nuovo Papa: la previsione di Corrado Augias – Alla vigilia del Conclave che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco, Corrado Augias ha offerto una lettura lucida e disincantata della situazione attuale della Chiesa cattolica. Secondo il giornalista e scrittore, il prossimo pontefice difficilmente potrà seguire integralmente la strada tracciata da Bergoglio. (continua a leggere dopo le foto)

Conclave, chi sarà il nuovo Papa: la previsione di Corrado Augias

Corrado Augias sottolinea come il pontificato di Francesco abbia introdotto numerose aperture e riforme, rendendo complesso per il successore sia il mantenimento integrale di questa linea sia un ritorno al passato. La Chiesa si trova quindi di fronte a una scelta difficile, in un contesto di frammentazione interna e di pressioni esterne. «Dovranno ricucire…», ha chiarito il giornalista.

Conclave, chi sarà il nuovo Papa: parla Corrado Augias

Nel corso della trasmissione “DiMartedì”, Corrado Augias ha espresso il timore che il Conclave possa portare a una soluzione di compromesso. In un momento in cui la Chiesa appare divisa, con diverse correnti che si contendono l’eredità di Francesco, la scelta di un candidato capace di unire potrebbe risultare ardua. La fumata bianca non arriverà così presto. Augias ha evidenziato infatti poi le sfide che attendono il nuovo pontefice.

