Dal 1° luglio Eurosport lascia Sky: cosa cambia per tennis, ciclismo e Olimpiadi

A partire dal 1° luglio 2025, il pacchetto sportivo di Sky Italia subirà una modifica rilevante: Eurosport 1 e 2 non faranno più parte dell’offerta. La notizia, già ufficializzata nei giorni scorsi, avrà ripercussioni importanti soprattutto per gli appassionati di alcuni sport, in particolare il tennis, il ciclismo e alcune discipline olimpiche.

Leggo che dal 1 Luglio non sarà più disponibile Eurosport su Sky. Spero sia uno scherzo. Sarebbe l'ultima 24 ore di Le Mans visibile senza pagare un ulteriore abbonamento. Con quello che già si paga Sky, sarebbe allucinante. — Federico Di Mauro (@FrederickSeb) June 12, 2025

Tennis: senza Eurosport addio a Australian Open e Roland Garros su Sky

Il primo effetto concreto sarà per il tennis: Australian Open e Roland Garros, due dei quattro tornei del Grande Slam, non saranno più visibili su Sky Sport, a meno di accordi futuri o eventuali sublicenze. Al momento resteranno garantite solo le finali con tennisti italiani, che, per obblighi di legge, continueranno ad essere trasmesse in chiaro.

Resta dunque uno scenario incerto per i tifosi italiani che stanno vivendo una nuova epoca d’oro del tennis azzurro, trainata da campioni come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Ciclismo e Olimpiadi: impatto più limitato

Per quanto riguarda il grande ciclismo e i Giochi Olimpici, la perdita di Eurosport su Sky avrà effetti più sfumati: molte gare e appuntamenti internazionali trovano comunque spazio su altre reti in chiaro o tramite altre piattaforme. Anche in precedenza, gli appassionati disponevano di alternative di visione, seppur con differenze editoriali e di commento (non sempre apprezzatissime dal pubblico, come nel caso di alcune telecronache del ciclismo).

Serie A di basket: situazione ancora da definire

Ancora aperto il dossier relativo alla Serie A di pallacanestro: i diritti sono in scadenza e non è ancora chiaro se e come l’uscita di Eurosport da Sky inciderà sulla prossima stagione cestistica italiana.

