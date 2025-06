Rai, palinsesti day time 2024-2025: pioggia di novità in arrivo per l’autunno

Si preannuncia un autunno ricco di novità per il day time Rai. In vista della presentazione ufficiale dei palinsesti, prevista per il 27 giugno a Napoli, fervono in azienda le trattative e i colloqui per definire gli ultimi dettagli dell’offerta televisiva. Secondo le indiscrezioni raccolte, la prossima stagione potrebbe essere quella con il più alto tasso di rinnovamento degli ultimi anni.

“Domenica In” verso una conduzione a tre

Uno dei principali cambiamenti riguarda ‘Domenica In’, storico appuntamento della domenica pomeriggio di Rai1. L’idea, ancora in fase di definizione, è quella di proporre una conduzione a tre, affidata a Mara Venier, Gabriele Corsi e Nek. Ognuno dovrebbe avere uno spazio personale all’interno del programma, con momenti condivisi che vedrebbero i tre conduttori interagire insieme nel corso della trasmissione.

Francesca Fialdini confermata con “Da noi a ruota libera”, Ossini-Ferolla a “Unomattina”

Resta saldo anche il secondo appuntamento domenicale con ‘Da noi a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini che seguirà, come nelle stagioni precedenti, la messa in onda di Domenica In.

Nessun cambiamento invece per ‘Unomattina’, che vedrà ancora al timone la coppia formata da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, confermati anche per la prossima stagione del contenitore mattutino di Rai1.

