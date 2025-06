“Domenica In”, clamoroso retroscena: il famoso cantante affiancherà zia Mara?

News Tv. La prossima stagione di Domenica In sarà storica. Il celebre programma Rai compie 50 anni e per l’occasione si prepara a una rivoluzione nel segno della coralità. Accanto all’inossidabile Mara Venier, che ha confermato la sua presenza, si stanno valutando nuove figure per affiancarla nella conduzione. Tra i nomi più caldi spuntano Gabriele Corsi, ormai vicino alla firma, e ora anche altri. Ecco tutti i dettagli su quella che sarà una delle edizioni più attese di sempre.

Una “Domenica In” da record: Mara Venier torna con una squadra

Mara Venier sarà ancora il volto di punta della prossima edizione di Domenica In, per l’ottava volta consecutiva. Ma la novità, che sta facendo discutere l’ambiente televisivo, è l’arrivo di una conduzione corale. L’idea – fortemente voluta dal direttore del Day Time Rai Angelo Mellone – è quella di alleggerire il carico su zia Mara con una squadra di conduttori che la affianchino, riportando il format a una dimensione più collettiva, simile a quella delle sue prime stagioni.

La Venier ha confermato l’approccio in un’intervista: “Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”. Il tutto in occasione dei 50 anni di messa in onda, traguardo unico per uno dei programmi simbolo della TV italiana.

Gabriele Corsi in pole, Malgioglio dice no

Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, la figura più vicina alla conferma come co-conduttore sarebbe Gabriele Corsi. Il volto de “I soliti ignoti” e del commento Eurovision avrebbe ormai detto sì al progetto. Chi invece ha declinato l’invito è Cristiano Malgioglio, che ha scelto di restare nel cast di Tale e Quale Show e mantenere l’impegno ad Amici. Il suo rifiuto ha aperto la strada ad altri nomi, tra cui l’attore e conduttore Riccardo Rossi, anch’egli in corsa per affiancare Venier.

Sempre da Affari Italiani emerge che la nuova edizione punterà su contenuti più vari e una struttura a più voci, così da intercettare pubblici diversi e dare nuova linfa al pomeriggio festivo di Rai 1. Chi potrebbe affiancare zia Mara?

