Roberto Benigni prende in giro Vespa, la gag a “Cinque Minuti”

News Tv. Un incontro tanto atteso quanto esilarante: Roberto Benigni è stato ospite di Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti su Rai 1 per presentare il suo nuovo libro “Il sogno”, in uscita il 17 giugno per Einaudi. L’attore e regista ha trasformato l’intervista in una performance memorabile, mescolando riflessioni sull’Europa, la pace e il nazionalismo, con la sua inconfondibile ironia. Il momento clou? La gag finale ispirata al celebre contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi.

Una prima volta carica di energia tra Benigni e Vespa

“È la nostra prima volta, signor Vespa”, ha esordito Roberto Benigni, rompendo il ghiaccio con la consueta ironia. Ospite della trasmissione Cinque Minuti, ha subito chiesto di poter toccare la punta del naso del conduttore per dimostrare che non si trattava di una simulazione AI. Il tono era quello delle grandi occasioni, ma l’attore toscano ha saputo alternare comicità e profondità, parlando del suo nuovo progetto editoriale e del valore dell’Europa. “Mi dispiace averlo scritto questo libro, lo avrei voluto leggere: è talmente bello”, ha detto, suscitando la complicità del pubblico.

Benigni un grande davanti a Vespa smerda i nazionalisti alla Meloni e Salvini "quando uno pone la Nazione al di sopra di tutto bisogna starne alla larga, sono pericolosissimi…il nazionalismo è fautore di guerre, di odio"#Benigni #Vespa #cinqueminuti #Meloni pic.twitter.com/aoKTRSrIUt — Sirio 🏀 (@siriomerenda) June 11, 2025

Il sogno europeo e la critica al Consiglio UE

Nel suo intervento, Benigni ha voluto ribadire la sua visione profondamente europeista: “Sono un europeista estremista”, ha dichiarato, spiegando che l’Unione Europa è abitata da due anime: una sana, rappresentata dal Parlamento e dalla Commissione, e una più problematica, quella intergovernativa, dove ogni Paese ha diritto di veto. “Basta Cipro con 1 milione e 400 mila abitanti per bloccare tutto”, ha denunciato. Per l’artista, il sogno europeo rischia di infrangersi su questi meccanismi: “Leviamo l’unanimità, leviamo il veto. Quante cose potrebbe fare l’Europa”.

