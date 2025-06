News tv. “L’isola dei famosi”, imbarazzo in diretta: Simona Ventura senza freni – Nel corso della sesta puntata del celebre reality L’isola dei famosi, il clima si è riscaldato quando tre coraggiose concorrenti, Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Patrizia Rossetti, sono state protagoniste di una sfida alquanto disgustosa. Per aggiudicarsi l’immunità e l’ambitissimo premio della doccia, le tre donne hanno dovuto infilare le mani in teche piene di insetti, blatte e vermi alla ricerca di una moneta blu.

La sfida prevedeva una punizione non da poco per chi avesse fallito: una bevanda dai sapori poco invitanti. Nonostante la difficoltà, Teresanna è riuscita a spuntarla, guadagnandosi l’immunità e una meritata doccia. Tuttavia, l’irriverente ospite della serata, Giuseppe Cruciani, ha colto l’occasione per ironizzare sull’importanza dell’igiene personale, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e i presenti in studio. “Questo è un ricatto” è stata la sua provocatoria affermazione, scuotendo l’ambiente con il suo inconfondibile sarcasmo. Veronica Gentili, la conduttrice del reality, non ha perso occasione per aggiungere pepe alla situazione, chiedendo a Cruciani se davvero non pensa che “puzzino”.

“L’Isola dei famosi”, l’intervento di Simona Ventura spiazza

Non poteva mancare l’intervento di Simona Ventura, che con il suo inconfondibile umorismo ha punzecchiato Cruciani dicendo: “Giuseppe ha proprio lo sguardo e la faccia di quello che sull’isola ci dovrebbe andare una settimana”. La risposta del giornalista non si è fatta attendere: “Io potrei resistere tranquillamente, senza lavarmi soprattutto. Mi faccio una doccia a settimana, quindi avrei sicuramente preferito una bistecca al posto della doccia”. Ma non è finita qui…

