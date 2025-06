“Pomeriggio Cinque” verso la svolta, proprio lui al posto di Myrta Merlino

News Tv. La stagione televisiva 2024-2025 volge al termine, e tra sorrisi tirati e saluti commossi in diretta, dietro le quinte il fermento è alle stelle. I palinsesti autunnali iniziano a prendere forma tra conferme, addii eccellenti e nuovi volti pronti a debuttare. Tra Mediaset, Rai e La7, si preannuncia una stagione di profondi cambiamenti, con conduttori che cambiano casacca, programmi in bilico e nuove sfide tra le reti generaliste. Vediamo chi sale, chi scende e chi (forse) cambia orizzonte.

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, volano stracci tra le naufraghe: alta tensione in diretta

Rai: pomeriggi da ripensare e nuove sfide per Isoardi, Fialdini e De Girolamo

La Rai è alle prese con un importante riassetto. Si chiudono Le stagioni dell’amore con Mara Venier e Sabato in diretta con Emma D’Aquino, mentre anche Passaggio a Nord Ovest di Alberto Angela è a rischio slittamento. Di certo c’è il nuovo programma di Elisa Isoardi, che abbandona il filone gastronomico per tuffarsi in un format ancora top secret. Francesca Fialdini è in bilico tra sabato e domenica con il suo Da noi… a ruota libera, mentre Nunzia De Girolamo sembra destinata a presidiare la domenica. Buone notizie per Francesca Fagnani: confermati altri tre anni per Belve e il debutto promettente del suo spin-off Belve Crime, che ha conquistato oltre 1,5 milioni di spettatori al martedì sera.

Mediaset: Max Giusti in preserale e la nuova coppia dell’access prime time

In casa Mediaset si brinda all’arrivo di Max Giusti, nuovo volto del preserale. Per l’access prime time di Rete 4, dopo la probabile uscita di scena di Paolo Del Debbio, si fa largo la coppia composta da Francesca Barra e Roberto Poletti, attualmente in onda con 4 di sera. Gli ascolti del weekend sono buoni e la loro riconferma sembra la strada più naturale. Intanto, anche in prima serata si cerca una nuova formula vincente per competere con Rai 1 e la concorrenza delle piattaforme digitali, in continua crescita.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva