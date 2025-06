Mediaset, “problemi” sulla conduzione di Scanzi: cosa si vocifera sulla Toffanin

News Tv. In casa Mediaset l’atmosfera è tutt’altro che serena. Si lavora sodo per la nuova stagione televisiva, ma le difficoltà non mancano. Pier Silvio Berlusconi ha in mente un colpo grosso: vuole reclutare un giornalista di spicco: Andrea Scanzi. Ma, secondo alcuni rumors, ci sarebbe un intoppo, e si chiama Silvia Toffanin.

Leggi anche: Pioggia di applausi per Meloni: la reazione di Bersani a “Dimartedì” (VIDEO)

Il progetto di Pier Silvio: perché vuole Andrea Scanzi su Mediaset

Il corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi ad Andrea Scanzi per portarlo in prima serata su Rete 4 ha acceso i riflettori su una questione interna ben più delicata: la gestione degli spazi editoriali in casa Mediaset. L’obiettivo dell’amministratore delegato è chiaro: affiancare alla figura di Bianca Berlinguer un altro volto capace di parlare a un pubblico “di sinistra”, così da ampliare l’offerta e offrire un’alternativa all’universo saldamente presidiato dal centrodestra. Ma tra smentite, gelosie professionali e un monopolio difficile da scalfire, il progetto sembra destinato a incontrare più di un ostacolo.

Il corteggiamento (respinto) a Scanzi per un talk “di sinistra”

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Pier Silvio Berlusconi avrebbe offerto ad Andrea Scanzi, giornalista e opinionista del Fatto Quotidiano, la conduzione di un talk show in prima serata su Rete 4. L’idea? Realizzare un programma capace di parlare a un pubblico più progressista, sulla scia del successo ottenuto da Bianca Berlinguer. Una mossa ambiziosa, pensata per bilanciare l’attuale linea editoriale. Tuttavia, la proposta ha ricevuto un cortese ma deciso rifiuto: «No, grazie», la risposta di Scanzi, che ha fatto sapere di non sentirsi adatto a un talk tradizionale. Il giornalista ha però lasciato uno spiraglio aperto: «Magari un format di interviste, quello sì». Ed è proprio qui che nasce il vero problema.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva