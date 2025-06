Pioggia di applausi per Meloni: la reazione di Bersani a “Dimartedì” (VIDEO)

La recente standing ovation ricevuta dalla premier Giorgia Meloni durante un evento pubblico ha scatenato un acceso dibattito politico. L’entusiasmo dimostrato da un gruppo di commercialisti, che ha accolto calorosamente la presidente del Consiglio al suo arrivo sul palco, ha suscitato reazioni contrastanti. Tra queste, spicca la risposta del noto esponente politico Pier Luigi Bersani, che ha espresso il suo disappunto durante la trasmissione Dimartedì condotta da Giovanni Floris su La7.

“Dimartedì”, la reazione di Bersani all’applauso dei commercialisti alla Meloni

Floris ha mandato in onda il replay del momento dell’applauso dei commercialisti alla Meloni. Come ha reagito Bersani? Visibilmente infastidito, ha commentato con sarcasmo: “Fantastico… Mamma mia…”, esprimendo così un chiaro dissenso verso la scena a cui stava assistendo. La reazione di Bersani non si è limitata a un semplice commento, ma ha sollevato un tema complesso e delicato, quello della progressività fiscale in Italia. L’ex segretario del Partito Democratico ha messo in evidenza come l’entusiasmo dei commercialisti possa riflettere un vantaggio derivante dalle politiche fiscali attuali, che secondo lui si discostano dal principio di equità sancito dalla Costituzione. Bersani ha sottolineato che un tale applauso non è solo un apprezzamento per la leader politica, ma anche un indicatore di un più ampio squilibrio nel sistema fiscale italiano.

La critica di Bersani al sistema fiscale italiano

Nel suo intervento, Bersani ha criticato apertamente il sistema fiscale, affermando che esso si sta allontanando dalla sua funzione di equità per favorire una logica di disuguaglianza. Ha citato misure come la flat tax e altre agevolazioni fiscali che, a suo avviso, avvantaggiano principalmente i professionisti con redditi elevati, lasciando indietro le categorie più deboli. “Tra flat tax, cedolari secche e sostituto d’imposta, oggi il 60% delle prestazioni fiscali è fuori dalla progressività,” ha dichiarato Bersani, evidenziando così una preoccupante tendenza verso la frammentazione fiscale.

