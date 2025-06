Incidente tra auto e bus di pendolari: tragedia tra le lamiere

Un violento incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, mercoledì 12 giugno 2025. Intorno alle 7, una Mini Cooper si è scontrata frontalmente con un bus Cotral carico di pendolari. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il giovane che era alla guida dell’auto: una tragedia.

Grottaferrata, incidente tra auto e bus su via Tuscolana

Il sinistro è avvenuto questa mattina a Grottaferrata, alle porte di Roma. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della via Tuscolana, all’altezza del civico 304, poco prima di una semicurva, un dettaglio che rende ancora più drammatica la dinamica. La Mini viaggiava in direzione Roma, mentre il bus Cotral, diretto verso Rocca Priora–Artena, procedeva nella corsia opposta. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo potrebbe aver perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente contro il mezzo pesante.

Le cause dell’incidente

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un colpo di sonno, un malore o una distrazione del giovane neopatentato. I vigili del fuoco di Frascati, squadra 21A, sono intervenuti immediatamente per liberare il giovane dalle lamiere contorte della sua vettura. La zona è stata subito isolata per consentire i rilievi da parte dei carabinieri, presenti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati hanno provocato forti ripercussioni sul traffico, in una fascia oraria già critica per i pendolari diretti verso Roma. Purtroppo, una persona è deceduta.

