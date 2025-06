Panico e urla a bordo del volo in Italia: momenti di forte tensione

Un volo serale in Italia si è trasformato in un’esperienza da brivido per i passeggeri, quando un’imprevista situazione di emergenza ha costretto il pilota a una manovra insolita e tempestiva. A pochi minuti dal decollo, un improvviso problema tecnico ha scatenato il panico tra i passeggeri a bordo.

Leggi anche: Nazionale, chi sarà il nuovo CT: spunta l’ipotesi di un ritorno clamoroso

Leggi anche: Dramma per un papà e il figlio di 10 anni durante un’escursione: la tragedia davanti agli occhi del bimbo

Tensione a bordo del volo Cagliari-Linate

Il volo Aeroitalia decollato da Cagliari e diretto a Milano Linate è partito nel tardo pomeriggio. La tratta, che collega la Sardegna alla Penisola, è una di quelle percorse da centinaia di viaggiatori ogni giorno. Purtroppo però ciò che sembrava un normale viaggio si è infatti complicato pochi minuti dopo il decollo mettendo in allerta tutti i passeggeri e il personale di bordo.

Leggi anche: “Ci prenderemo una pausa”: l’annuncio della band italiana gela i fan

Problema di pressurizzazione sull’aereo

Il volo ha infatti dovuto fronteggiare un malfunzionamento nella pressurizzazione della cabina. L’anomalia si è manifestata circa venti minuti dopo il decollo, mentre l’aereo sorvolava la zona della Gallura, nel nord della Sardegna. La riduzione della pressione ha attivato automaticamente il rilascio delle maschere d’ossigeno, provocando immediatamente panico e agitazione tra i passeggeri.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva