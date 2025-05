News tv. ”Doc”, perché Gianmarco Saurino ha deciso di lasciare la fortunata serie Rai – È stata una delle uscite di scena più dolorose e inaspettate della televisione italiana recente: la morte del dottor Lorenzo Lazzarini all’inizio della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ha lasciato il pubblico senza fiato e con il cuore spezzato. Ma dietro quel colpo narrativo così forte, si cela una decisione ponderata e consapevole, maturata fuori dal set. Non uno sgarbo degli autori, né un’improvvisa frattura tra attore e produzione: Gianmarco Saurino ha salutato la fiction per un motivo ben preciso.

”Doc”, cosa c’è dietro l’addio di Gianmarco Saurino

Doc – Nelle tue mani, esplosa durante la pandemia come un balsamo catodico in un momento di grande fragilità collettiva, ha saputo raccontare il mondo ospedaliero con uno sguardo umano e sincero, capace di alternare leggerezza e commozione con rara delicatezza. Un successo travolgente, tanto da ispirare una versione americana prodotta dalla Fox. Ma proprio mentre il pubblico si era affezionato ai personaggi – e tra questi in modo particolare al brillante e ironico dottor Lazzarini – è arrivata la svolta drammatica.

”Doc”, perché Gianmarco Saurino ha deciso di lasciare la fortunata serie Rai

Nella prima puntata della seconda stagione, Lorenzo muore. La causa? Il Covid-19. Una scelta narrativa potente, che ha colpito duro non solo per l’effetto sorpresa, ma anche per la sua aderenza al vissuto collettivo. Nessuna uscita di scena ambigua, nessuna porta lasciata socchiusa per un eventuale ritorno: è una chiusura netta, definitiva. Ed è proprio per questo che molti fan si sono chiesti: perché? A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Saurino, che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua verità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva